Frosinone – Easy Export, soluzione per le imprese che si aprono ai mercati esteri

Come supportare e accompagnare le aziende che si vogliono aprire ai mercati esteri. Se ne è parlato nel corso di un incontro promosso da Unindustria, insieme alla Camera di Commercio di Frosinone, UniCredit e Aspiin e che ha visto la partecipazione di oltre 50 aziende del territorio.

L’incontro – che si è tenuto oggi presso la sede di Unindustria – ha avuto l’obiettivo di poter offrire alle imprese che vogliono accedere al mercato estero servizi semplici ed efficaci. Verranno inoltre approfondite le modalità di vendita on-line tramite la piattaforma e-commerce Alibaba.

Ad introdurre i lavori il Presidente di Aspiin Genesio Rocca.

Durante la mattinata è stato presentato il servizio Easy Export, le cui modalità operative sono state approfondite da Marco Wallner, Head of Corporate Commercial Synergies, Corporate Sales & Marketing Italy UniCredit. A seguire Paola Castellacci, Ceo di Var Group Spa, ha presentato il supporto di Var Group per un export digitale di successo con Easy Export; Mario Tannoia di UniCredit GTB, ha illustrato il portale Trade Finance Gate, servizio per gestire in autonomia le garanzie internazionali. Infine, il Presidente della Piccola Industria di Unindustria Gerardo Iamunno ha illustrato le nuove frontiere della vendita on-line. Le conclusioni sono state affidate a Giovanni Forestiero, Regional Manager Centro di UniCredit”.

“Un imprescindibile percorso di crescita per le imprese del territorio – ha commentato Giovanni Forestiero – è aumentare le quote di export. Proprio per questo abbiamo firmato un accordo in esclusiva con il Gruppo Alibaba, leader mondiale dell’e-commerce. Easy Export consente alle imprese di aprirsi ai mercati esteri in maniera semplice ed efficace, grazie a partnership di valore come appunto Alibaba.com – la più grande piattaforma B2B di e-commerce per aziende del mondo, presente in 190 paesi con oltre 160 mln di operatori attivi, Geodis – leader europeo nei processi di logistica – e Var Group – player per la digitalizzazione e i processi IT. Ad oggi sono più di 825 i contratti Easy Export sottoscritti con le imprese italiane, di cui 40 nel Lazio”.

“La tenuta competitiva delle imprese – dichiara il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Gerardo Iamunno – è affidata sempre di più alla capacità di saper competere su scala internazionale. In tale ottica, i temi discussi nell’incontro odierno e l’accordo che Unindustria ha inteso siglare con Unicredit, vogliono fornire un ulteriore supporto alle aziende nell’approcciare queste sfide con i mercati esteri”.

“Aprirsi ai mercati esteri – sottolinea Genesio Rocca, Presidente dell’Aspiin – è una sfida che cambia radicalmente gli assetti di un’impresa, di fronte alla quale molti imprenditori possono sentirsi scoraggiati o preoccupati. Affiancare loro un supporto, offrendo la garanzia nell’accesso ai servizi e agli strumenti per crescere autonomamente nell’export, è certamente un modo per gestire meglio le delicate fasi di transizione nei processi di internazionalizzazione”. (Fonte: comunicato stampa)