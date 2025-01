Frosinone – E’ nata “Orchestra delle Cento Città” | TG24.info

E’ nata l’“Orchestra delle Cento Città”, l’istituzione orchestrale del Lazio. Il primo concerto venerdì 9 settembre a Frosinone

Prende il via con il concerto “Beethoven sotto le stelle”, la tournée dell’“Orchestra delle Cento Città”, l’istituzione orchestrale del Lazio. Le prime due date, venerdì 9 settembre a Frosinone, domenica 11 ad Arpino.

Le serate sono dedicate interamente al grande compositore tedesco e propongono il “Coriolano” Overture op. 62, la “Romanza in Fa” per violino e orchestra op. 50 e la “Sinfonia n 5” in Do minore.

L’Overture del “Coriolano” è una pagina esemplare del sinfonismo epico ed eroico di Beethoven, intensa per carica drammatica e ricca per varietà di figurazioni ritmiche. La “Romanza in Fa” trasporta l’ascoltatore in un mondo di quiete attraverso la delicatezza della sua celebre melodia. Un momento di distensione prima della tempesta della “Quinta Sinfonia”, energia liberatoria che scuote gli animi, frutto dei tumulti spirituali di Beethoven. Passi miti e lirici seguono accenti violenti, momenti ritmici precedono morbide melodie.

L’Orchestra, riconosciuta dal Ministero della Cultura, ha sede a Frosinone ed è operativa in tutta la regione. Ha un organico di professionisti di alto livello ma si avvale anche di giovani emergenti. Ha lo scopo di portare la musica dal vivo di qualità in tutto il Lazio, proponendo un repertorio che partendo dal Barocco arriva al classico e alla musica del tardo novecento. Spazio sarà riservato anche alle proposte dei giovani compositori, al musical e al jazz. Direttore artistico è il Maestro Eugenio Falanga.

“Beethoven sotto le stelle”

Venerdì 9 settembre ore 21 – Frosinone – piazza Vittorio Veneto

Direttore Claudio Maria Micheli

INGRESSO LIBERO

Domenica 11 settembre ore 21 – Arpino – piazza Municipio

Direttore Alessandro Alonzi

INGRESSO LIBERO

“Orchestra delle Cento Città”

direttore Artistico Maestro Eugenio Falanga

