Frosinone – Domani alcune scuole rimarranno chiuse per mancanza d’acqua | TG24.info

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per martedì 18 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei seguenti Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Paritari ed i Nidi d’Infanzia, a eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico, e in particolare:

“Severi”, liceo scientifico, sede centrale; “Giovanni XXIII”, scuola dell’infanzia e primaria sezione primavera via Refice; via Verdi, scuola dell’infanzia e primaria via Verdi; Pinocchio, scuola dell’infanzia corso Lazio; Polledrara scuola dell’infanzia, via Landolfi; La rinascita, scuola primaria viale Spagna; 8° Cpia provincia Frosinone, via Mascagni; Campo Coni secondaria di I grado, via Grappelli; “Pietrobono” scuola secondaria di I grado, via Puccini; Pollicino nido d’infanzia, corso Lazio; fondazione Kambo, scuola dell’infanzia paritaria, via don Minzoni.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica.