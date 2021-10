Frosinone – DDL Zan, sabato appuntamento in piazza Gramsci con “Uguali Diritti, ORA!” | TG24.info

Lo scorso 27 ottobre 2021 il Senato ha bocciato il DDL contro l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo determinando di fatto l’affossamento di una legge che la comunità LGBTIQ+, e non solo, attendeva da oltre 25 anni dopo svariati tentativi legislativi non andati in porto”. Con questo slogan si apre l’invito ad aderire all’evento di domani, sabato 30 ottobre, alle ore 17 presso Piazza Gramsci a Frosinone dal titolo “Uguali Diritti, ORA!”

“Come associazioni del mondo LGBTIQ+, organizzazioni e realtà politiche sensibili al tema, ci ritroviamo a sentire l’esigenza di manifestare il nostro disappunto verso questa decisione che lascia di nuovo migliaia di cittadine e cittadine, spesso giovanissimi, senza alcuna tutela giuridica dai crimini di odio per sesso, genere, orientamento sessuale e disabilità. Per questo motivo, nel pieno spirito di Stonewall, scendiamo in piazza con un presidio che si svolgerà sabato 30 Ottobre 2021 alle ore 17:00 presso il piazzale antistante l’Amministrazione provinciale di Frosinone (P.zza Gramsci). La manifestazione statica si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti per la prevenzione da contagio COVID ed è richiesto l’uso della mascherina in caso di mancanza di adeguato distanziamento fisico”.

Le associazioni firmatarie di questa nota, invito sono al momento: Arcigay “Stonewall” Frosinone, Agedo Basso Lazio e Possibile Frosinone.

L’appuntamento è per domani, ore 17, Piazza Gramsci a Frosinone con “Uguali Diritti, ORA”

Al. And.