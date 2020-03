Frosinone – Coronavirus, Magliocchetti: “inadeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale”

Riceviamo e pubblichiamo lettera a firma del consigliere comunale di Frosinone, Danilo Magliocchetti inviata al direttore generale della ASL di Frosinone Stefano Lorusso.

“Premetto subito che non voglio, in alcun modo, fare alcun genere di polemica, assolutamente fuori luogo e fuori contesto, visto il dramma sanitario che l’Italia sta vivendo, a causa del diffondersi del Covid-19. A tale scopo, approfitto per ringraziare, Suo tramite, tutto il personale Medico ed infermieristico che in questi giorni, in particolar modo presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone, ma anche ovviamente in tutti gli altri presidi ospedalieri del territorio, sta svolgendo un lavoro straordinario ed encomiabile in termini di competenza, professionalità sacrificio e umana vicinanza ai pazienti.

Proprio per non rischiare di compromettere questo preziosissimo lavoro, Le evidenzio, che da notizie assunte direttamente da personale sanitario dello Spaziani , si segnala la inadeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti al suddetto personale.

Infatti, i DPI messi a disposizione di Medici e Infermieri, sarebbero mascherine di tipo chirurgico, quindi totalmente inadatte e filtrare agenti patogeni e quindi non in grado di garantire la sicurezza per il personale sanitario, che, per l’effetto, sarebbe esposto al rischio di potenziale contagio dal virus.

Proprio per il fondamentale ruolo che il personale sanitario sta compiendo, nella gestione di questa situazione estremamente delicata, è necessario che tutti siano messi nella condizione di lavorare in assoluta sicurezza, quindi con DPI adeguati, per intenderci le mascherine con codice FFP2/FFP3 quelle che, da protocollo “devono essere indossate dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti”, per non rischiare di essere contagiati e quindi essere costretti a sottrarre risorse umane indispensabili e qualificate a fronteggiare la cura delle persone colpite dal virus.

La prego quindi di considerare questa mia, esclusivamente, come contributo costruttivo all’enorme lavoro che il personale sanitario di Frosinone sta compiendo e La prego, pertanto, conoscendo la Sua attenzione e sensibilità alle problematiche del personale, di continuare a sollecitare, con assoluta urgenza, alla Regione Lazio, i DPI con codice FFP2/FFP3 per tutto il personale sanitario dell’Ospedale Spaziani di Frosinone”. (Fonte: comunicato stampa)