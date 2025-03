Frosinone – Controlli della Polizia su strade e piazze per garantire più sicurezza ai cittadini | TG24.info

Nella serata di ieri, la città di Frosinone è stata interessata di servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato.

Come disposto dal Questore Domenico Condello, sono state svolte attività finalizzate a prevenire e contrastare la recrudescenza dei reati, dai furti in abitazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Il personale della Questura, in particolare il personale del Reparto Volanti, si è avvalso della preziosa collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. In particolare sono state attenzionate le zone di piazza Pertini, piazzale Kambo, via Aldo Moro, piazzale De Matthaeis, via Monti Lepini, via Jacobucci e via Marittima.,

Sono stati controllati sono stati 41 veicoli ed identificate 93 persone, di cui 13 con pregiudizi di polizia.

“I controlli esperiti – spiegano dalla questura – hanno permesso di accertare la presenza di un soggetto destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone e di uno straniero irregolare sul territorio nazionale: il primo è stato, pertanto, denunciato per la fattispecie dell’inosservanza al foglio di via obbligatorio ed il secondo è stato posto a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per gli adempimenti legati all’espulsione dal territorio nazionale.

Altresì, due persone sono state segnalate per il reato di uso personale di sostanza stupefacente e si è proceduto al sequestro di sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di gr. 2,69. Il medesimo personale ha, inoltre, dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un cittadino residente nel Capoluogo, nei confronti del quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, in luogo della precedente misura degli arresti domiciliari”.

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato è finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza reale e percepita come tale dalla comunità.