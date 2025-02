Frosinone – Consorzio Energia compie 25 anni di attività, Unindustria lo festeggia | TG24.info

Il Consorzio Energia Frosinone compie 25 anni. Fu promosso dall’allora Unione Industriale di Frosinone.

Spiegano da Unindustria: “Costituitosi nel 2000, subito dopo l’entrata in vigore nel 1999 del cosiddetto Decreto Bersani che introdusse in Italia la liberalizzazione del settore elettrico, il Consorzio è stato uno dei primi in Italia ed il primo nel Lazio e in tutto il Centro Sud.

Ciò ha consentito l’accesso al mercato libero dell’energia elettrica ed ora continua ad assistere le aziende e ad affiancarle nella fornitura di energia elettrica e nella stipula del contratto aggregato.

Inoltre, in questi anni ha stimolato e consolidato, tra le imprese socie, un approccio positivo volto al miglioramento, efficientamento e razionalizzazione dei consumi e dell’utilizzo di energia elettrica.

Obiettivo del Consorzio è consentire alle imprese di ottenere le migliori condizioni di mercato e supportarle nella relativa gestione amministrativa e tecnica, aggregando la domanda energetica delle aziende consorziate per avere sul mercato condizioni migliori di quelle che otterrebbero le aziende se si presentassero da sole di fronte agli operatori.

Nell’attuale fase temporale di “tempesta energetica”, ancora caratterizzata da fattori di rischio derivanti da conflitti e tensioni geopolitiche e quindi da condizioni di estrema volatilità dei prezzi e dei mercati energetici, il Consorzio rappresenta un rassicurante punto di riferimento”.

“Auspico, anche per lo spirito di gruppo e di amicizia che nel tempo sono stati consolidati – dichiara il Presidente del Consorzio Energia Frosinone, Domenico Polselli – che il Consorzio possa continuare a rappresentare un fiore all’occhiello per Unindustria ed un’ opportunità per le imprese, anche per gli anni a venire. Ritengo, con una punta di fierezza, l’attività del Consorzio molto significativa, che avvalora il nostro sistema associativo e pertanto sono estremamente orgoglioso e fortunato di poter celebrare i 25 anni di attività in qualità di Presidente pro tempore”.

“Il Consorzio rappresenta un importante punto di riferimento per le aziende – sottolinea Corrado Savoriti, Presidente di Unindustria Frosinone – soprattutto nei periodi di difficoltà che le stesse si sono trovate ad affrontare nel corso di questi 25 anni e soprattutto oggi con gli aumenti spropositati nell’approvvigionamento energetico. Un esempio eccellente di come insieme si possa cercare di alleviare le singole problematiche”.