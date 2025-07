Frosinone/Cassino – Amata (Lega): “Sanità: 23 milioni per lo ‘Spaziani’ e il ‘Santa Scolastica’. Questi sono risultati concreti” | TG24.info

Il consigliere provincia e capogruppo della Lega, Andrea Amata, interviene con una nota per commentare la notizia (leggi qui) dello stanziamento di oltre 23 milioni di euro per gli ospedali di Frosinone e Cassino. Stanziamento deciso dalla giunta regione e possibile grazie a un emendamento alla legge finanziaria del 2023 a firma dello onorevole Nicola Ottaviani (Lega).

“Oltre 23 milioni per gli ospedali di Frosinone e Cassino: la Lega porta a casa risultati concreti per il territorio” scrive Amata che poi aggiunge: “Approvato, da parte della Giunta regionale del Lazio, il programma d’interventi infrastrutturali che riguardano gli ospedali di Frosinone e Cassino. Un investimento complessivo di oltre 23 milioni di euro, di cui ben 18,5 milioni destinati al potenziamento dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e oltre 5 milioni per il Santa Scolastica di Cassino, rappresenta oggi una concreta vittoria per tutto il nostro territorio.

Il merito di questo straordinario risultato va in primo luogo all’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio alla Camera e già sindaco del capoluogo, che con un emendamento alla Finanziaria 2023 ha saputo trasformare le parole in fatti.

Un ringraziamento sentito va anche all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e al senatore Claudio Durigon, con i quali la Lega ha lavorato in perfetta sinergia tra istituzioni locali, regionali e nazionali. Questo è il nostro modo di fare politica: unire le forze, programmare e portare risultati, senza perdere tempo in polemiche inutili.

Va sottolineato con forza che, in pochi mesi, l’onorevole Nicola Ottaviani ha portato sul nostro territorio più risorse di quante la sinistra sia riuscita a garantire in oltre dieci anni di governo. Questo dato è eloquente: certifica la differenza tra chi lavora con serietà per i cittadini e chi, invece, ha preferito galleggiare nell’inefficienza e nella retorica.

Le risorse ottenute permetteranno la realizzazione di nuovi edifici ospedalieri moderni ed efficienti, al servizio della comunità frusinate e dell’intero comprensorio del Basso Lazio.

Questa è la politica che ci piace: quella che risponde con i fatti, non con le chiacchiere. Una politica concreta, fatta di investimenti, progettualità e rispetto per i bisogni reali delle persone.

Continueremo a lavorare con determinazione per garantire al nostro territorio la sanità, le infrastrutture e l’attenzione che merita. La Lega c’è, e si vede”.