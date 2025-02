Frosinone – Cardiologia Spaziani tra i migliori 35 in Italia, Savo: “Eccellenza fatta di professionalità che ci rende orgogliosi” | TG24.info

Il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Fabrizio Spaziani è tra i migliori 35 in Italia. Lo dice la classifica Agenas sui migliori ospedali italiani.

“La Cardiologia dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è tra le 35 migliori strutture sanitarie italiane che spiccano per rapidità di intervento in caso di infarto e che superano la soglia stabilita dal decreto ministeriale 70. La nostra regione – dice la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo – non è nuova in fatto di primati ed eccellenze in diversi ambiti sanitari e la classifica di Agenas ci consegna un podio di cui andiamo estremamente orgogliosi, soprattutto se si considera che tra gli indicatori cruciali del rapporto c’è la tempestività degli interventi di angioplastica in pazienti con infarto. Ed è innegabile che, al di là di macchinari, strumentazioni e tecniche, dietro un risultato così ci siano prima di tutto le professionalità mediche e infermieristiche che consentono all’ospedale del capoluogo di essere tra i migliori in questa specialità. Complimenti, dunque, all’intero reparto guidato dal primario, il dottor Menichelli, perché sono queste le classifiche che vogliamo scalare e che ci stiamo impegnando a conquistare anche grazie al grande lavoro del Governo Rocca attraverso una voluminosa ed efficace ‘cura ricostituente’ sia in ambito di edilizia sanitaria che sotto l’aspetto assunzionale. È così che vogliamo la sanità del Lazio: efficiente, rapida e degna di essere annoverata tra le eccellenze italiane”.