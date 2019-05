Frosinone – Cambio di guardia al Comando dei Vigili del Fuoco

Cambio di guardia al Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Ieri, 27 maggio 2019, a seguito della promozione dell’ing. Fabio Cuzzocrea a Dirigente Superiore con conseguente incarico nella Direzione Regionale Calabria, è stato nominato il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone: l’ing. Alessandro Gabrielli.

Il Comandante uscente ha salutato ieri tutto il personale del Comando frusinate, spendendo parole di apprezzamento perla proficua collaborazione prestata in questi venti mesi di gestione. Il Comandante entrante, ing. Gabrielli, nato a Ceprano il 3 settembre 1961, è un esperto di Sicurezza e Protezione Industriale e di energy management. Il nuovo Comandante ha già prestato servizio presso il Comando di Frosinone in qualità di direttivo negli anni ’90. Nella sua lunga carriera si è occupato anche di incendi boschivi nell’ambito delle convenzioni con la Regione Lazio, di gestione delle emergenze, di campi base, di gestione delle colonne mobili.

E’ stato inoltre Comandante del Campo base di Barisciano nell’emergenza del terremoto L’Aquila del 2009 ed ha partecipato a molti altri eventi emergenziali quali l’Alluvione in Liguria del 2011, l’Emergenza Migranti di Taranto nel 2011, il Terremoto in Emilia Romagna del 2012.

Il Comandante si è inoltre occupato di riduzione della spesa tramite l’uso efficiente dell’energia nel CNVVF in veste di Coordinatore degli energy manager locali per l’elaborazione di progetti di riqualificazione energetica delle sedi del CNVVF. Dal 2017 è Primo Dirigente del CNVVF. Dal Gennaio 2018 ad oggi ha prestato servizio presso il Comando Provinciale VVF di Firenze in qualità di Dirigente Addetto per la gestione risorse umane e finanziare e per ilcoordinamento del soccorso tecnico urgente.

(fonte: Comunicato Stampa)