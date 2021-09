Frosinone – Cambio al vertice della Guardi di Finanza, il Colonnello Tripoli subentra a Gallozzi | TG24.info

Oggi, venerdì 24 settembre 2021, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Gen. D. Virgilio Pomponi, si è

svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi e il Col. t.SFP Cosimo Tripoli. Il Col. Cosimo Tripoli subentra al Col. Alessandro Gallozzi, che per tre anni è stato al vertice delle Fiamme Gialle ciociare, coordinando i vari Reparti e dirigendo numerose e importanti inchieste nei diversi settori operativi.

Il Col. Alessandro Gallozzi, destinato ad altro incarico a Roma, nel saluto di commiato ha inteso ringraziare l’intera cittadinanza per la preziosa collaborazione assicurata al Corpo e soprattutto i Finanzieri della Provincia di Frosinone, che con grande dedizione, attaccamento al dovere e professionalità, hanno consentito al Comando Provinciale di Frosinone di raggiungere risultati di servizio, in tutti i comparti operativi, di grande rilievo.

Il nuovo Comandante Provinciale, Col. Cosimo Tripoli, 56 anni di origini siciliane, coniugato, con due figli, di cui una Ufficiale del Corpo, ha ricoperto nel corso della sua carriera prestigiosi incarichi in Reparti operativi in Calabria e Sicilia (Tenenza di Vibo Valentia e Comandante Provinciale di Siracusa), dove ha condotto rilevanti indagini di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria a contrasto agli illeciti nel settore della fiscalità nazionale ed internazionale, della spesa pubblica, del riciclaggio nonché di quelli posti in essere dalla criminalità organizzata. Inoltre, ha svolto incarichi di staff presso il Comando Generale del Corpo quale Capo Ufficio Coordinamento Informativo presso il II Reparto e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da ultimo, ha ricoperto l’incarico di esperto della Guardia di Finanza nella cooperazione internazionale presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado.

Laureato in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria, è in possesso di un Master di II Livello ed ha conseguito il titolo di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. È insignito della Medaglia d’oro al merito di lungo Comando, della Croce d’oro per anzianità di servizio nonché Cavaliere Ufficiale “Ordine al merito della Repubblica Italiana”.

Nel discorso d’insediamento, il Colonnello Cosimo Tripoli ha assicurato impegno, dedizione, collaborazione costante con le altre istituzioni presenti sul territorio per assicurare continuità all’attività delle Fiamme Gialle della provincia e all’affermazione della legalità economica, a salvaguardia di tutti cittadini che vivono nel rispetto delle regole. Il Comandante Regionale Lazio, infine, ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal Col. Alessandro Gallozzi durante il suo periodo di permanenza a Frosinone ed ha rivolto il proprio benvenuto al Col. Cosimo Tripoli, augurandogli un proficuo lavoro. Al termine della Cerimonia il Comandante Regionale, Gen. D. Virgilio Pomponi, accompagnato dal Col. Cosimo Tripoli e dal Col. Alessandro Gallozzi, si è recato in visita alla locale Prefettura, dove è stato accolto da S.E. il Prefetto di Frosinone Dott. Ignazio Portelli.

Durante l’incontro è stata colta l’occasione per esaltare la fattiva collaborazione dei Reparti del Corpo con le altre forze di Polizia che, in questo particolare periodo storico, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno destato maggiore preoccupazione.

(fonte: Comunicato Stampa)