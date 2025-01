Frosinone – “Avvicinare l’Europa ai cittadini”, De Angelis incontra Smeriglio (VIDEO) | TG24.info

“Avvicinare l’Europa ai cittadini”. Questo il senso dell’iniziativa “Le politiche europee e la Regione Lazio” che nel pomeriggio di oggi si è svolta a Frosinone, presso il salone di rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale, in piazza Gramsci alla presenza di Francesco De Angelis, già Europarlamentare, e dell’Eurodeputato del PD, Massimiliano Smeriglio. L’incontro è stato moderato dalla giornalista, Laura Collinoli,

L’incontro è stato organizzato dal Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e dal Gruppo consiliare del Partito Democratico alla Provincia di Frosinone, e ha visto la presenza dell’eurodeputato Massimiliano Smeriglio e di Francesco De Angelis, leader del Pd in provincia di Frosinone e già eurodeputato, in platea tanti amministratori locali, tanti rappresentanti politici e degli enti.

E’ stata un’occasione per osservare da vicino e capire come l’Europa e la Regione Lazio possano collaborare nell’interesse dei territori e che sarà utile per capire il lavoro portato avanti fino ad oggi.

Dal come utilizzare il PNRR nel territorio, a come l’Europa può essere utile per velocizzare la prassi burocratica che spesso rende impossibile accedere ai vari servizi del territorio.

Nel servizio di Paolo Peticca per Tg24 le interviste con De Angelis e Smeriglio.

