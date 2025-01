Frosinone – Aveva partecipato ad una manifestazione No Vax, il giudice lo assolve | TG24.info

Era stato denunciato perchè aveva preso parte ad una manifestazione no vax non autorizzata, ma nei giorni scorsi il giudice accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Dario Simonelli, lo ha assolto.

La vicenda risale al tempo della pandemia, e precisamente nel luglio del 2021, quando in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone si era svolta una manifestazione contro l’obbligo vaccinale disposto dal governo. Tra i facinorosi A.D. 47enne residente a Fiuggi. Quest’ultimo stava protestando contro le misure imposte dai DPCM. Per tale motivo gli agenti lo avevano denunciato per aver partecipato ad una riunione no Vax in un luogo pubblico e non autorizzata. A seguito di tale denuncia è scattato il decreto di condanna a tre mesi di arresto e 300 euro di ammenda. Ma nel corso del processo l’avvocato difensore ha dimostrato che il suo assistito non stava assolutamente intralciando il traffico e gli agenti si erano recati sul posto perchè qualcuno li aveva avvisati di una lite avvenuta nel vicino ristorante. Da qui l’assoluzione da parte del giudice monocratico Fiammetta Palmieri.

Mar.Ming.