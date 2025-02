Frosinone – Aperte le iscrizioni e le re-iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali | TG24.info

L’assessorato alla Pubblica istruzione rende noto che fino al 29 maggio sarà possibile presentare le domande di iscrizione e re-iscrizione presso i Nidi d’Infanzia Comunali, per l’Anno Educativo 2024/2025. La documentazione, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=62331&CSRF=a61dcdb6f845e2c70b329a8c230fd47a, dovrà essere depositata presso l’ufficio di Protocollo Generale o inviata in forma telematica, a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it).

Le graduatorie di ammissione verranno pubblicate entro il 10 luglio.

Come sempre, le tariffe per i Nidi comunali (“Fantasia”, in via Fedele Calvosa, e “Pollicino”, in corso Lazio), sono suddivise in fasce, secondo ISEE.

È previsto l’esonero per i minori appartenenti a nuclei familiari seguiti e segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente.

Ai fini della formazione della graduatoria e per garantire la continuità educativa, per quanto riguarda i posti disponibili, saranno prioritariamente prese in considerazione le iscrizioni dei bambini già frequentanti, nell’Anno Educativo 2023/2024, i Nidi Fantasia e Pollicino. A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione ed ai fini del perfezionamento della iscrizione presso i Nidi Comunali per l’Anno Educativo 2024/2025, dovrà essere presentato il modello di accettazione (Allegato B) corredato, nel caso di nuova iscrizione, dell’attestazione di versamento della cauzione d’ingresso, presso l’ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica a mezzo posta certificata, tassativamente dal 10 al 26 luglio 2024.

La mancata presentazione del sopraindicato modulo di accettazione comporterà l’automatica decadenza dell’inserimento in graduatoria.

Le domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente presentate anche per i bambini già frequentanti, per l’anno educativo 2023/2024, i nidi comunali.

Per informazioni, è possibile contattare il servizio pubblica istruzione del Comune di Frosinone ai seguenti recapiti: Ida Belli, 0775/2656679, ida.belli@comune.frosinone.it; Alessandro Petricca, 0775/2656261, alessandro.petricca@comune.frosinone.it.