Frosinone – Ance e Centro per l’impiego organizzano ‘Recruiting Day Edilizia’, un successo | TG24.info

Successo per l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Ance Frosinone – Associazione dei Costruttori Edili di Frosinone ed il Centro per l’Impiego, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’industria delle costruzioni.

Decine di candidati hanno incontrato le aziende del territorio per proporre le proprie candidature nell’ambito di colloqui conoscitivi che hanno animato l’area esterna del centro per l’impiego nel pomeriggio di martedì 20 settembre.

I promotori dell’Evento hanno espresso la loro soddisfazione per questa iniziativa di carattere sperimentale che, alla luce dei risultati ottenuti, potrà rappresentare un valido modello di collaborazione da replicare nell’area di Sora, Cassino, Anagni nonché nelle altre province del Lazio.

Il Presidente di Ance Frosinone, Cav. Libero Angelo Massaro spiega che, “Un impegno fondamentale per rispondere alla profonda crisi di manodopera del settore, anche per affrontare gli importanti investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR. Ringrazio il Presidente dell’ESEF – CPT Frosinone Fabrizio Dell’Uomo e l’Agenzia Spazio Lavoro – Centro per l’Impiego di Frosinone – per il coordinamento di questa importantissima iniziativa. Come ANCE prosegue il nostro impegno nel promuovere attività di collaborazione con Enti ed Organizzazioni e ci candidiamo ad essere interlocutori privilegiati, al fine di condividere proposte e progettualità utili allo sviluppo del territorio”.