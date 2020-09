Frosinone – ANAS e ANCE per lo sviluppo del territorio

ANCE FROSINONE, l’Associazione Costruttori Edili di Frosinone, ha incontrato ANAS, con l’obiettivo di avviare un percorso con i diversi attori del mercato, ispirato a una logica di collaborazione e trasparenza, nell’ambito del piano di investimenti previsto dal gestore delle strade volto a rilanciare lo sviluppo infrastrutturale e la manutenzione delle strutture esistenti della nostra Provincia.

Si tratta di importanti investimenti che ANAS sta destinando alla Provincia di Frosinone, rappresentano un significativo sbocco di mercato per le imprese edili, le quali da sempre contribuiscono in maniera importante al PIL provinciale ed all’occupazione.

“Ringrazio ANAS e in particolare il Responsabile Struttura Territoriale del Lazio l’ing. Marco Moladori – dichiara il Presidente di Ance Frosinone cav. Angelo Libero Massaro – per questo percorso di dialogo e confronto basato sulla concretezza, la serietà e la trasparenza di chi come noi imprenditori è abituato a fare, a costruire guardando al futuro”.

“Con il rientro di strade in gestione all’ANAS – ha dichiarato Marco Moladori, l’azienda torna ad essere presente ed operativa su arterie importanti ricadenti nella provincia di Frosinone, quali la SS 6 Casilina, la SS 156 dei Monti Lepini e la SS. 214 di Casamari. In un’ottica di superamento della logica dell’emergenza, in favore di una programmazione degli interventi manutententivi, ANAS è impegnata a garantire la concorrenza nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi”. (Fonte: comunicato stampa)