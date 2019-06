Frosinone – Ammortizzatori sociali in deroga per le aree di crisi complesse del Lazio

Siglato l’accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi complesse Frosinone e Rieti.

Per 1300 disoccupati ciociari dunque ci sarà la possibilità di accedere a nuovo sostegno. 25 milioni di euro sono stati messi a disposizione dal governo più 1,3 milioni di euro residui del 2018, di questi 21 milioni di euro saranno utilizzati per la mobilità in deroga e il resto per la CIGS: “Finalmente – sottolinea Angelo Paniccia dell’UGL – arriva la tanto attesa a boccata di ossigeno per disoccupati dell’area di crisi complessa che così potranno contare su nuovi ammortizzatori sociali e guardare con più serenità al futuro. Un ringraziamento doveroso va al governo che si è dimostrato sensibile a questa vicenda da subito dedicando i fondi necessari per chi era rimasto senza alcun sostegno”. (Fonte: comunicato stampa)