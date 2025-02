Frosinone – Ambulanze ferme alla Spaziani, duro affondo di Amata | TG24.info

Il capogruppo della Lega in consiglio provinciale interviene sul caso delle ambulanze ferme davanti allo Spaziani. E’ un duro j’accuse il suo che parla di “sanità da terzo mondo”.

“Per fortuna che ci sta pensando la Lega con Nicola Ottaviani a risollevare la sanità della provincia di Frosinone. Con l’approvazione della finanziaria diventa ufficiale lo stanziamento di 35 milioni di euro per le strutture sanitarie del Basso Lazio”. E’ quanto dichiara Andrea Amata, capogruppo della Lega in Consiglio provinciale, che spiega: “Di contro però, rispetto a questa novità positiva, è di poche ore fa la grave criticità sulla questione ambulanze ferme davanti al ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone. Operatori del 118 che sono costretti ad aspettare le barelle per poter tornare in servizio. Barelle che vengono usate come posti letto provvisori”.

“Al di là dei proclami degli esponenti del centrosinistra – aggiunge – la sanità della provincia di Frosinone è da terzo mondo. Sicuramente ci sono professionisti di qualità, c’è un personale che fa tantissimi sforzi, ma manca il contesto, mancano le strutture, manca l’organizzazione che una Regione distratta non ha mai garantito”.

“Quello che è accaduto oggi ne è l’ennesima testimonianza. La sanità è la vera vergogna del governo decennale del centrosinistra alla Pisana. L’ho già detto, lo ripeto: ha fatto di più Nicola Ottaviani in tre mesi, che Zingaretti in dieci anni. Mi dispiace per Alessio D’Amato, ma averlo indicato come candidato presidente è un evidente autogol perché gli ospedali della provincia di Frosinone non sono da zona retrocessione, sono già retrocessi a causa di responsabilità politiche non occultabili”.