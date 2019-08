Frosinone – Ambiente, l’8 agosto si riunisce il tavolo tecnico chiesto dal Psi: all’esame la situazione di Ceccano

È giunta nella mattinata di ieri, 5 agosto, la conferma della prima riunione del tavolo provinciale ambientale convocata su richiesta del Partito Socialista Italiano PSI. Il delegato Provinciale all’Ambiente, Consigliere Vincenzo Savo, ha infatti provveduto ad attivare l’iniziativa congiunta che nei prossimi giorni analizzerà nel dettaglio le criticità che stanno affliggendo la provincia.

<<Il primo appuntamento è previsto per giovedì 8 agosto, alle ore 16,00, presso l’Amministrazione Provinciale e sarà dedicato ai problemi che riguardano il territorio ceccanese derivanti dalla persistenza delle esalazioni nauseabonde da mesi registrate principalmente in località Colle San Paolo e comunque in gran parte della città. Si parlerà, inoltre, dell’inquinamento veicolato dal Fiume Sacco e dei controlli possibili da attuare per il contrasto agli illeciti, come anche dello stato dell’arte delle attività di risanamento che dovrebbero essere state previste a valle dell’istituzione del Sito di Interesse Nazionale Valle del Sacco e che dopo ormai quindici anni continua a dilungarsi in studi e ri-caratterizzazioni senza dar corso ad alcun intervento.

Problematiche complesse che vedranno finalmente, grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Provinciale richiesta dal PSI, una regia ed un coordinamento tecnico e politica finalmente chiari e determinati, per l’unico fine della tutela di un territorio provinciale troppo spesso dimenticato e bistrattato.

Al Tavolo tecnico permanente, oltre ovviamente ad una delegazione del PSI, sono stati invitati a partecipare rappresentanze di ARPA Lazio di Frosinone, Amministrazione comunale di Ceccano, ASL di Frosinone, Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, Associazioni ambientaliste territoriali, Protezione Civile e del Responsabile del Settore Ambientale della stessa Amministrazione Provinciale. Della convocazione del tavolo, inoltre è stato inoltre informato Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone.

L’apertura del tavolo permanente provinciale in materia ambientale, oltre che essere un risultato straordinario conseguito, apre così ad nuovo corso della battaglia per la salvaguardia della provincia di Frosinone e della sua cittadinanza, attraverso un impegno congiunto e concreto tra il territorio, rappresentanze politiche e istituzioni>>.