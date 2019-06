Frosinone – Acquisto immobile ex Banca d’Italia e Città intercomunale, lettera aperta al Sindaco

Lettera aperta al Sindaco di Frosinone a firma di Vincenzo Iacovissi Segretario provinciale PSI.

“Signor Sindaco,

nelle ultime settimane abbiamo appreso con piacere dagli organi di informazione della possibilità di una positiva conclusione della vicenda relativa all’acquisto, da parte del Comune, dell’immobile ex Banca d’Italia sito in Piazza Vittorio Veneto, per destinarlo a sede municipale. Ciò non può che rallegrarci, in quanto, come noto, il tema costituisce un cavallo di battaglia del PSI frusinate fin dalla chiusura degli Uffici bancari, nel 2008, allorquando i socialisti si mobilitarono per chiedere, con atti formali, che il Comune acquisisse l’edificio per destinarlo a sede istituzionale principale con lo scopo di assicurare a Frosinone una sede degna di un capoluogo. A tal proposito, esprimiamo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dall’assessore al ramo, avv. Pasquale Cirillo, e non faremo mancare il nostro sostegno nelle sedi competenti per addivenire al raggiungimento dell’obiettivo finale.

L’acquisto di una nuova sede comunale di pregio rappresenta però anche l’occasione per ridare slancio ad un’altra tematica a noi molto cara, ossia l’istituzione di una “Città intercomunale” tra il capoluogo e i principali Comuni vicini. In tale prospettiva, il progetto del “Grande capoluogo, elaborato da Unindustria Frosinone sotto la regia del Presidente Giovanni Turriziani, ha il pregio di riportare al centro del dibattito il futuro strategico del nostro territorio. Come tristemente noto, infatti, Frosinone subisce da anni uno spopolamento senza precedenti. Le statistiche al riguardo sono impietose: la popolazione residente nel 2018 nel capoluogo risulta pari a 46.063 (dati Istat), con un ulteriore calo rispetto agli anni precedenti di circa 3000 abitanti in meno rispetto al 2001. Le cifre dimostrano quanto la città non solamente abbia perso l’attrattività che esercitava negli ultimi decenni del secolo scorso, ma continui inesorabilmente a vedere diminuire la propria popolazione a vantaggio dei comuni vicini. Da queste considerazioni noi socialisti partimmo già diversi anni fa per lanciare la proposta di città intercomunale, impostando la nostra azione, politica ed elettorale, proprio su tale proposta. Adesso, l’iniziativa di Unindustria costituisce a nostro parere un ulteriore passo in avanti, che merita la giusta considerazione, e sollecita atti concreti da parte degli attori istituzionali.

Appare a nostro giudizio necessario, pertanto, credere fortemente nelle potenzialità di un simile progetto, da intendersi come la realizzazione di un’area di circa 150 mila abitanti, nell’ambito della quale mettere insieme i principali servizi, da quelli amministrativi alla raccolta dei rifiuti, in linea con le esigenze di razionalizzazione imposte dal tempo. In tal modo, pur nel rispetto delle singole municipalità, si potrebbe coniugare il contenimento dei costi con l’assicurazione di migliori servizi ai cittadini e, nondimeno, maggiore competitività nell’accesso ai finanziamenti dell’Unione europea. A ciò si aggiunga che la città intercomunale consentirebbe all’intera provincia di accrescere il proprio peso specifico nei riguardi degli altri livelli politico-istituzionali, considerando che rappresentare 150 mila abitanti conferisce un quid di rilevanza oggi purtroppo assente. Il disegno è ambizioso e affascinante, ma anche difficile poiché si scontra con resistenze e localismi. Occorrono quindi coraggio e voglia di guardare lontano, rifuggendo da vacui campanilismi, perché l’unica via per lo sviluppo del nostro territorio passa inevitabilmente per pratiche virtuose e innovative che colleghino lo sviluppo di una città a quello di un intero territorio, senza dubbi né rancori.

Per tali ragioni, siamo certi che, nella sua veste di Primo cittadino del capoluogo, non mancherà di favorire l’apertura di un dibattito pubblico per affrontare il tema ed eventualmente assumere le opportune iniziative di carattere politico-istituzionale. Noi socialisti offriamo sin d’ora la nostra disponibilità a collaborare al raggiungimento di questo obiettivo, con la consapevolezza che gran parte del futuro dei cittadini ciociari passi da scelte di questa portata”. (Fonte: comunicato stampa Vincenzo Iacovissi Segretario provinciale PSI)