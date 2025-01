Fontechiari/Broccostella – Plastica e pneumatici sul fiume, il sindaco Urbano supporta i custodi del Fibreno | TG24.info

Una raccolta di rifiuti enorme, nonostante gli interventi periodici dei volontari che lottano contro i trasgressori di turno.

Ieri mattina, come di consueto, si sono radunati volontari, pescatori, Guardie Ittiche della Fipsas, il Mosca Club Basso Lazio e varie Forze dell’Ordine, insieme al sindaco di Broccostella Domenico Urbano, per portare avanti l’ennesima giornata ecologica dedicata al fiume Fibreno. Persone sempre attive e dedite alla manutenzione di un fiume tanto amato. Eppure sfuggono sempre i delinquenti di turno che gettano plastica, vetro, pneumatici e altro ancora sul fiume, nonostante vi siano isole ecologiche per la raccolta differenziata. Presente alla giornata ecologica, il sindaco Domenico Urbano ha ringraziato i volontari e lanciato un appello ai trasgressori. “La tutela e il decoro del fiume Fibreno e in generale dell’ambiente, talvolta risultano compromessi dalle cattive abitudini e dallo scarso senso civico di pochi. – ha sottolineato il primo cittadino di Broccostella -. Sono certo dell’utilità delle iniziative come quella odierna, che ho avuto il piacere di condividere, perché inducono a riflettere e considerare l’ambiente come la casa o il giardino propri e a rispettarlo affinché rimanga pulito per tutti. Non posso non ringraziare, per il solito generoso lavoro e per la grande sensibilità, la Fipsas di Frosinone rappresentata dalle nostre amate Guardie Ittiche, i diversi volontari, Ciro Baldassarra e il concittadino Giovanni Crispi per l’amore e il tempo che dedica al Fibreno”.

Caterina Paglia