Fontana Liri – Presto la realizzazione di un Parco in memoria di Serena Mollicone | TG24.info

Il Consiglio Regionale in data odierna ha approvato l’iniziativa legislativa dei consiglieri Mauro Buschini, Sara Battisti e Loreto Marcelli: l’emendamento consentirà la realizzazione di un parco dedicato alla memoria di Serena Mollicone e di tutte le vittime di femminicidio presso Fontana Liri, in località Fonte Cupa, il luogo in cui venne rinvenuto il corpo della giovane studentessa, uccisa 20 anni fa, il primo giugno 2001.

Così la nota stampa «Un delitto cui è seguita una complessa vicenda giudiziaria che ancora non si è conclusa. Pensare ad un luogo di memoria, ma anche di meditazione e raccoglimento senza dubbio avvicina le Istituzioni al sentimento dell’opinione pubblica ancora scossa dal barbaro omicidio. I Consiglieri hanno raccolto una richiesta avanzata con il cuore dai cittadini, mai più fatti terribili come quello accaduto nel 2001 nella nostra provincia. La Regione Lazio ha fatto molto in questi anni per contrastare la violenza di genere, purtroppo però la cronaca è ancora piena di fatti di sangue nei confronti delle donne, l’istituzione di questo luogo del ricordo aperto alle scolaresche ed a tutte le iniziative di contrasto alla violenza potrà contribuire a migliorare la convivenza all’interno della nostra società. Un ringraziamento particolare a Gianpio Sarraco, Sindaco di Fontana Liri, tra i maggiori promotori di questa iniziativa. La collaborazione fattiva tra Istituzioni consente di raggiungere risultati importanti come questo, ora sarà proprio il comune di Fontana Liri l’attore principale per la realizzazione del Parco. La lotta alla violenza di genere è uno dei baluardi di civiltà al di là di ogni divisione politica e con l’approvazione di questa norma il Consiglio ribadisce l’impegno costante della Regione Lazio a combattere ogni forma di violenza e discriminazione».

Sara Pacitto