Fontana Liri – FontanArte 2019

L’edizione di FontanArte 2019 si svolgerà in Piazza Trento a Fontana Liri dal 5 all’8 agosto.

La rassegna si propone per quest’anno completamente rinnovata. La direzione artistica è stata affidata al M°Azeglio Izzizzari che ha ridisegnato i contorni della proposta musicale. Aprirà FontanArte il 5 agosto Viviana Ullo e la Xilon Orchestra, un ensemble di 10 elementi con un repertorio di classici della canzone d’autore Italiana riarrangiati per ritmica e quartetto d’archi. La serata del 6 Agosto è all’insegna del Rock/Blues con l’esibizione del grandissimo cantante/bassista Americano Nathalien Peterson, che vanta collaborazioni con Eric Clapton e Keith Richards. Peterson sarà accompagnato dagli ottimi Jacopo Coretti alla batteria e Fulvio Feliciano alla chitarra. Mercoledì 7 Agosto sarà la volta della nota showgirl e cantante Valeria Altobelli, reduce dalla popolarissima trasmissione di Rai1 “Tale&Quale Show”. Concluderà il festival l’8 Agosto il concerto di Francesco Baccini, il famoso cantautore Genovese che quest’anno festeggia i 30 anni di attività. Tutte le serate saranno aperte dai più interessanti talenti del territorio con repertorio rigorosamente originale. Si parte il 5 con il Rock/Indie dei Penthotal, il 6 direttamente da Umbria Jazz il Jazzy/Funk dei Birth of Kameleon. Il 7 il Pop/Rock dei One Hey More e l’8 l’acustic Jazz/Pop del duo Trapani /Del Signore, i gruppi giovani apriranno le serate già dalle ore 19,00. Saranno presenti stand gastronomici. L’edizione 2019 di FontanArte è patrocinata dalla Regione Lazio ed è organizzata dal Comune di Fontana Liri in collaborazione con l’Associazione Comprensorio Ciociario e con il CCN Castrum Scipionis. (Fonte: comunicato stampa)