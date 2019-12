Fontana Liri – Concerto omaggio a Marcello Mastroianni

Un grande successo venerdì 6 dicembre a Fontana Liri per il concerto del Felix Piano Trio, organizzato dal Centro Studi Ricerche e Documentazione “Marcello Mastroianni”.

L’evento rientra nel calendario della 18a edizione dell’Omaggio a Marcello Mastroianni, organizzato come da tradizione il Centro Studi Fontanese, presieduto dalla prof.ssa Santina Pistilli. Il trio composto da Riccardo Bonaccini (violino), Matteo Scarpelli (violoncello) e Catia Capua (pianoforte) si è esibito per un attento e numeroso pubblico presso la chiesa di Santo Stefano, e la scelta musicale è stata originale e particolarmente legata alla figura del grande attore Mastroianni: Il trio infatti ha eseguito le musiche più belle musiche dei grandi film della Commedia all’Italiana sceneggiati da Agenore Incrocci e Furio Scarpelli (conosciuti come Age&Scarpelli) in Quattro Suites, ognuna delle quali composta da diverse colonne sonore arrangiate appositamente da Fabrizio Siciliano per il Felix Piano Trio. Il progetto musicale, nato da un idea del violoncellista Matteo Scarpelli, figlio di Furio, e della pianista Catia Capua, in occasione del centenario della nascita del grande sceneggiatore e protagonista indiscusso della cinematografia italiana. L’evento è stato realizzato col contributo della Regione Lazio.

La serata è stata introdotta da Santina Pistilli e da Gerry Guida, direttore artistico dell’Omaggio a Marcello Mastroianni, che assieme al sindaco Gianpio Sarracco ed al Presidente del Consiglio Comunale Sergio Proia intervenuti per occasione hanno espresso piena soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento, che una volta di più ha voluto e saputo far emozionare grazie al cinema, alla musica, ed alla indimenticabile figura del cittadino fontanese più famoso: Marcello Mastroianni.

Foto di Giorgio Giovinazzi

A cura del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni – Fontana Liri

http://centrostudimarcellomastroianni.it/