Fontana Liri – Assunzioni allo Stabilimento Militare Propellenti, plauso del Comune | TG24.info

L’AID ha varato un bando di concorso per 111 posti complessivi (95 da assistenti e 16 da funzionari) per i 9 stabilimenti dell’Agenzia: di questi 11 POSTI (2 da funzionario e 9 da assistenti) sono destinati alla sede dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri. Il Comune di Fontana Liri esprime soddisfazione per il piano assunzionale varato dall’Agenzia Industrie Difesa (Agenzia partecipata del Ministero della Difesa e del MEF, che gestisce 9 stabilimenti militari tra cui lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri) che include anche il sito di Fontana Liri.

Il bando prevede: 6 posti codice F01 da Funzionario Amministrativo (di cui 2 per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri), contabile, giudiziario e storico culturale. REQUISITI: laurea in Scienze dell’economia, ingegneria industriale, scienza economico-aziendale, ingegneria gestionale e titoli equipollenti

6 posti codice F03 da Funzionario Specialistico tecnico (di cui 1 per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri) REQUISITI: laurea in Ingegneria civile ed ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia, Ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria meccanica, architettura

15 posti Codice A06, Assistente ai servizi di vigilanza (di cui 2 per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri): REQUISITI: Diploma di scuola superiore

3 posti Codice A09, Assistente tecnico chimico-fisico (di cui 1 posto per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri): REQUISITI: Diploma di perito chimico

8 posti Codice A10, Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (di cui 2 posti per lo Stabilimento di Fontana Liri), REQUISITI: diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico scientifico

3 Posti COdice A15 – Assistente ai servizi di supporto (di cui 1 per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri) – REQUISITI: Diploma di perito meccanico, elettrotecnico o chimico-industriale

7 posti codice A16 – Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (di cui 2 posti per la sede dello Stabilimento Militare di Fontana Liri) – REQUISITI: Diploma di meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica

SCADENZA 30 GIUGNO

Candidature tramite il portale inpa.gov.it.

Per la candidatura è necessario lo Spid ed una Pec.

Per tutte le informazioni, si invitano gli interessati a consultare il sito www.inpa.gov.it