Fondi – Un evento straordinario, sono nate 87 piccole tartarughine Caretta Caretta

L’emozionante schiusa delle uova è stata seguita da esperti e curiosi, nel più totale rispetto per lo straordinario evento.

A metà luglio mamma tartaruga, della specie “Caretta Caretta”, aveva scelto il litorale di Fondi per deporre oltre 100 uova e negli ultimi giorni di agosto c’è stata la schiusa. Le piccole testuggini hanno iniziato a rompere i gusci nel cuore della notte, sotto gli occhi attenti dei volontari di TartaLazio e del Parco Regionale “Riviera di Ulisse”. Dopo i controlli degli operatori, alle prime luci dell’alba, le tartarughine hanno potuto prendere la strada del mare percorrendo il corridoio appositamente disposto, per poi sparire tra le onde del Tirreno. Il tratto di spiaggia interessato era subito stato denominato “Caretta Beach”; le uova sono rimaste sotto la sabbia in localitá Ponte Baratta per 46 giorni: il nido, immediatamente circoscritto, è stato rigorosamente monitorato 24 ore su 24.

Sea Shephered Italia ha interamente filmato la schiusa: il video è stato diffuso su YouTube sul canale ufficiale dell’organizzazione. 61 le prime nate; per le ultime 26 uova che si sono schiuse si è reso necessario l’intervento della Capitaneria di Porto di Terracina: a causa delle forti mareggiate prodotte dalle condizioni meteorologiche avverse, infatti, le tartarughine non riuscivano a raggiungere il mare aperto.

Fino a 20 anni fa le Caretta Caretta nidificavano solamente sulle coste più calde dell’isola di Lampedusa; i cambiamenti climatici hanno modificato le abitudini della specie, spingendo i rettili a covare anche sui litorali laziali. La prima schiusa è stata registrata a Montalto di Castro nell’estate 2018. Quest’anno, cinque i nidi sulle spiagge del Lazio: a Torvaianica, Fondi, Ventotene, Santa Severa e quello condiviso tra Marina di Cerveteri e Ladispoli, grazie anche al costante lavoro dei volontari di TartaLazio e del personale impegnato nella salvaguardia, protezione e recupero di una specie così importante.

«La conservazione e la tutela del nostro ecosistema sta dando i suoi frutti», così ha commentato su facebook il presidente Nicola Zingaretti dopo aver ricevuto notizia della schiusa a Fondi. Un evento straordinario che impreziosisce il nostro territorio e deve, per forza di cose, sensibilizzare l’animo di tutti nei confronti della natura, di cui noi stessi facciamo parte e per cui noi stessi dobbiamo essere i principali custodi.

Sara Pacitto