Fondi regionali al lungomare di Latina: via al progetto di riqualificazione tra Capoportiere e Foceverde | TG24.info

Latina è tra i comuni del Lazio risultati vincitori dell’avviso pubblico della Regione Lazio “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” per la riqualificazione dei lungomare e dei contesti urbani costieri.

Il progetto – come spiegano dal Comune – che prevede interventi manutentivi e di valorizzazione da Capoportiere a Foceverde e che è stato approvato dalla giunta comunale nel mese di marzo su indirizzo del vicesindaco Massimiliano Carnevale e dell’assessore Gianluca Di Cocco, è stato ritenuto ammissibile e sarà immediatamente finanziato. La Regione Lazio investirà 442.532 euro e il Comune di Latina contribuirà alla realizzazione con la somma di 192.651 euro.

“E’ una notizia meravigliosa per il nostro lungomare – commenta il sindaco Matilde Celentano -. Ringrazio il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli e il presidente della commissione Sviluppo economico Enrico Tiero per l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio volta alla riqualificazione dei comuni costieri e allo sviluppo della blue economy. Grazie al progetto del Comune di Latina da 635.183 euro, realizzato dall’architetto Roberto Cerocchi e dall’ingegner Paolo Pavan, ammesso a finanziamento, il nostro lungomare sarà oggetto una prima riqualificazione con elementi di arredo urbano che miglioreranno il suo aspetto. Si tratta di un progetto che getta le basi per una trasformazione strutturale e duratura del nostro lungomare, inserendosi nella più ampia visione di sviluppo turistico, economico e ambientale della città. È una visione che guarda al domani, ma che parte da oggi, con interventi concreti e immediati, pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività della nostra costa”.

“L’intervento – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – si propone di valorizzare la spiaggia di Latina attraverso elementi di arredo urbano, ridurre il traffico veicolare offrendo maggiori servizi ai percorsi pedonali e ciclabili e migliorare il decoro e migliorare il decoro e la vivibilità dei luoghi offrendo strumenti per mantenere l’ordine e la pulizia e aumentando le aree per una breve sosta. Verranno, inoltre, introdotte nuove tecnologie che mirano al miglioramento dell’accessibilità pubblica e della fruibilità degli spazi soprattutto ai diversamente abili attraverso il progetto LETIsmart. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili per un maggior rispetto dell’ambiente. I piani delle sedute, infatti, saranno realizzati con materiali ecosostenibili, con fibre e resine naturali come lino, canapa, juta e kenaf. Per raggiungere lo stesso obiettivo sono stati pensati, inoltre, numerosi cestini per l’uso differenziato dei rifiuti che ad oggi erano assenti sul lungomare. Infine, verranno installati strumenti per incentivare la conoscenza del patrimonio naturale che offre il territorio, tramite un codice a barre QR Code che consente di accedere a contenuti digitali e mappe interattive, e verrà completato il progetto di riqualificazione denominato ‘Passeggiata a mare con pista tra Capoportiere e Foceverde’ tramite l’aggiunta di elementi di arredo come pensiline, panchine, portabiciclette, portarifiuti, binocoli panoramici”.

“Il progetto – conclude l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – permetterà al lungomare di Latina di avere una nuova veste, che potrà poi essere completata negli anni a venire seguendo lo stesso stile architettonico. Con questo intervento di riqualificazione vogliamo restituire dignità e funzionalità a uno dei luoghi simbolo della nostra città, migliorando non solo l’aspetto estetico, ma anche l’accoglienza, la fruibilità e la sicurezza. Il lungomare è da sempre punto di riferimento per i cittadini di Latina e per i visitatori, ma oggi più che mai deve diventare un motore di sviluppo economico e sociale, un elemento identitario capace di rafforzare il legame tra città e mare. In particolare, nel progetto sono previsti portabici, binocoli, portarifiuti, fioriere e sedute a ‘nuvola’ in calcestruzzo marino, pensiline in acciaio a forma di foglia, panchine e molto altro. Ringrazio gli uffici del Comune di Latina per il lavoro puntuale svolto in fase progettuale e la Regione Lazio per aver dato a Latina – e agli altri comuni costieri – questa grande opportunità. Riqualificare il lungomare significa ridare valore a un luogo che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità, e che merita di essere vissuto pienamente, con orgoglio e responsabilità”.