Focus – Vaccino gratis ai turisti per far ripartire il settore | TG24.info

È la proposta lanciata dal sindaco di New York, Bill De Blasio, in quale intende offrire il vaccino monodose J&J a tutti i turisti che visitano la Grande Mela.

L’espediente sarà utile per far ripartire il comparto del terziario, messo in ginocchio dalla pandemia mondiale. Il progetto di De Blasio prevede l’installazione di postazioni vaccinali nei luoghi simbolo, considerate principali attrazioni, come Times Square, Central Park, il Ponte di Brooklyn, la Highline, l’Empire State Building. La proposta segue di 24ore l’annuncio del governatore Andrew Cuomo sulla completa riapertura della città di Broadway a settembre.

Manca solamente un ultimo passo affinché il progetto del sindaco democratico si realizzi: l’Autorità dello Stato dovrà dare l’assenso per la distribuzione del vaccino a persone non residenti a New York.

Una vera e propria “spinta” per i turisti, un piano per riattivare l’economia, in questo caso legata agli spostamenti, collassati in quest’ultimo anno e mezzo a causa del Covid. Un’idea che potrebbe essere valutata anche dalle nazioni europee e dal nostro Governo: un “contributo” che potrebbe rivelarsi più incisivo e vantaggioso degli stessi ristori.

Sara Pacitto