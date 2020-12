FOCUS – Vaccini antinfluenzali penuria di dosi, interviene Federfarma

Una notizia degna di attenzione, in tempi di pandemia di Covid 19, si apprende da Federfarma (Federazione nazionale farmacie). Effettivamente Covid e virus influenzale insieme fanno ancor più paura e poi in questi giorni non si fa altro che parlare di vaccini a ragion veduta.

“A campagna vaccinale inoltrata, le farmacie ancora non hanno ricevuto le dosi di vaccino antinfluenzale da destinare alla popolazione attiva – si legge nel sito di Federfarma -. È una penuria che si riscontra nelle regioni di tutta Italia, fatta eccezione per pochi esempi virtuosi come Lazio ed Emilia Romagna, dove le farmacie hanno potuto distribuire il vaccino alle persone che, pur non appartenendo alle categorie a rischio, desiderano sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale perché, spostandosi per motivi di lavoro o di studio, sono più esposte al contagio. Nel resto d’Italia i vaccini in farmacia non sono arrivati, o sono arrivati in quantità talmente esigue da risultare insufficienti a soddisfare la domanda dei cittadini. Alcune organizzazioni territoriali di Federfarma, con grande senso di responsabilità sociale, hanno ceduto le poche dosi ricevute per la popolazione attiva alle strutture pubbliche, che non ne avevano a sufficienza per vaccinare le persone appartenenti alle categorie a rischio”.