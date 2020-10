FOCUS Scuola – Coronavirus: aumentano i contagi, arriva la didattica a distanza

Nella giornata di ieri ancora un record di contagi in Italia. Il ministero della Salute ha comunicato nelle ultime 24 ore 16.079 nuovi positivi al Covid con circa 7.500 tamponi in meno rispetto al giorno prima e un più mille positivi rispetto a mercoledì. Aumenta anche il numero delle vittime, 136 in un giorno per un totale di 36.968 dall’inizio pandemia.

Le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Basilicata, Umbria e Puglia in ambito scolastico hanno imposto la didattica a distanza ad almeno il 50% degli studenti delle superiori. In Alto Adige dal 9 novembre la scuola italiana integrerà la didattica in presenza con il 30% di lezioni online; in Calabria si è in attesa dell’ordinanza, la direzione è il coprifuoco e didattica a distanza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nella Marche da sabato mattina per le classi 3-4-5 degli istituti e dei licei applicheranno la didattica a distanza per il 50% delle ore di lezione, mentre resta tutto invariato per le prime e seconde classi. In Toscana in arrivo un’ordinanza così come nel Veneto. La Sardegna va verso il lockdown, in Sicilia il Comitato tecnico scientifico ha chiesto al governatore Musumeci la chiusura delle scuole e delle università per tre settimane, in previsione di un maxi piano tamponi.

Anna Ammanniti