Focus – Report AIFA su uso Molnupiravir e Remdesivir a casa ed in ospedale | TG24.info

L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha pubblicato il primo report sull’uso degli antivirali per combattere il Sars-CoV-2 Covid in fase precoce, indicati per forme di Covid lieve-moderato e di recente insorgenza ma con fattori di rischio per la forma grave.

I primi dati si riferiscono alla pillola di Merck-MSD, il Molnupitavir, autorizzata a fine dicembre e già somministrata a 1.662 pazienti non ricoverati in una settimana, dal 13 al 20 gennaio. A tutti gli effetti la distribuzione è stata avviata dalla struttura commissariale il 4 gennaio, successivamente sono iniziate le prescrizioni e l’inserimento dei pazienti nei registri. Il Molnupitavir è il primo antivirale orale specifico contro il Sars-Cov-2, compresse da assumere a domicilio due volte al giorno per 5 giorni; gli studi dimostrano che riduce di circa il 30% i ricoveri ed i decessi e sembrerebbe essere efficace anche contro le varianti. 219 sono i trattamenti avviati nel Lazio, 207 in Liguria, 203 in Piemonte, 186 in Veneto, 161 in Toscana e 114 in Lombardia. Le altre regioni sono sotto i 100 mentre in Calabria e Basilicata non ne risulta nessuno.

Il report riguarda anche il farmaco di Gilead, il Remdesivir, sviluppato inizialmente per il virus Ebola che si è dimostrato efficace contro il coronavirus. È un antivirale per via endovenosa, autorizzato ad ottobre 2020 per i pazienti ospedalizzati, è stato già somministrato a circa 80mila persone mentre, dopo la sua estensione d’uso anche a domicilio, è stato assunto al 19 gennaio da 976 pazienti. I trattamenti sono stati così impiegati: 244 in Emilia Romagna, 239 in Lombardia e 106 in Toscana; le altre regioni sono sotto i 100 mentre non ne risultano partiti in Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

