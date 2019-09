FOCUS – La bellezza naturale della Riserva del Lago di Canterno (video)

(Anna Ammanniti) Si è svolta oggi, domenica 15 settembre, presso la Riserva Naturale del Lago di Canterno, la Prima Festa per l’Ambiente organizzata da “Le Giunchette” – Centro di educazione ambientale.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Lazio, dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, dal Comune di Fiuggi e sostenuto da Legambiente Fiuggi. Nella mattinata si è svolta la passeggiata nella riserva naturale del Lago di Canterno, un’escursione a contatto con la natura e il paesaggio dall’indiscutibile bellezza. È stata una camminata spettacolare alla scoperta delle diverse specie di animali che vivono nell’habitat del lago, lasciato fortunatamente incontaminato, per permettere alla fauna di vivere in tranquillità. Il Lago di Canterno si trova in una piana a ridosso del comprensorio montuoso degli Ernici, è il lago carsico più grande del Lazio. La Riserva naturale del Lago di Canterno, istituita nel 1997 è un’ area naturale protetta, si estende su 1.824 ettari nei comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone, Torre Cajetani e Trivigliano. La riserva, caratterizzata dalla zona umida costituita dal Lago di Canterno, presenta una notevole varietà di ambienti naturali, ciascuno dei quali è legato ad una determinata flora e fauna. La Riserva è gestita dall’Azienda Speciale Consortile Riserva Naturale Lago di Canterno. Grazie ad un accordo tra Enel e Legambiente Fiuggi, dal primo dicembre al 30 giugno di tutti gli anni, la multinazionale dell’energia chiude la centrale e non preleva acqua dal lago, per salvaguardare la nidificazione acquatica e ittica del posto. La Riserva del Lago di Canterno possiede gli unici boschi dove nidifica l’airone cenerino ed è la quarta garzaglia del Lazio. Le sponde di Canterno sono allietate dalla presenza di magnifici esemplari di volatili, oltre all’airone cenerino si possono avvistare aironi bianchi, cormorani, folaghe, garzette, lo svasso, il germano reale … Dal punto di vista floristico si possono ammirare moltissime specie, le rarissime Polygorum amphibium, Rorippa palustris, Pontetilla supina, Crypsis alopecuroides, la Cyperus michelianus. Nel servizio video, in ordine, gli interventi di Franco Lozzi del Parco Regionale Monti Ausoni, Riserva Regionale Lago di Canterno e di Enzo Pirazzi presidente Legambiente Fiuggi e direttore tecnico del centro di educaizone ambientale Le Giunchette.

