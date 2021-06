Focus – Il Lago di Scanno e Ponza sui barattoli della Nutella | TG24.info

Si è conclusa la seconda edizione del contest lanciato da Nutella “Ti Amo Italia”, che si pone l’obiettivo di celebrare le meraviglie del nostro Paese.

Gli scorci della penisola più votati diventeranno etichette per i barattoli della deliziosa crema spalmabile, che troveremo in vendita in edizione limitata a partire dal prossimo mese di ottobre. Tra i luoghi “del cuore”, segnalati e scelti dagli italiani, in collaborazione con ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, c’è anche il Lago di Scanno, che ha ricevuto il 55% delle preferenze superando così il diretto competitor, ovvero il Lago di San Domenico. L’Abruzzo si aggiudica anche un’altra copertina con il panorama di Pacentro, anche questa è una località in provincia dell’Aquila.

Per il Lazio, sui barattoli troveremo Ponza e Roma rispettivamente vincitrici su Caprarola con il 51% dei voti e Terminillo con il 54% delle preferenze per la capitale.

