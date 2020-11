Focus – Coronavirus, stop ai mercatini di Natale in tutta Italia

Il prossimo Natale sarà inevitabilmente diverso da tutti gli altri, la pandemia ha sconvolto il mondo, le abitudini e anche la festa più amata dell’anno.

Il nuovo Dpcm del 3 novembre ha decretato lo stop dei mercatini di Natale in tutta Italia, il blocco riguarderà tutte le Regioni, anche quelle con minor rischio di contagio attuale. Così come era stata già annunciata la sospensione di tutti i mercatini natalizi da Strasburgo al Trentino Alto Adige e in tutta Europa, stop anche ai classici mercatini di Natale in Italia. Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Anna Ammanniti