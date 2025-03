FOCUS – Boom di casi di scarlattina, è allarme | TG24.info

(di Sara Pacitto) Un’impennata che si registra da inizio anno, un boom di casi di scarlattina che vede contagiati bambini ed adolescenti.

La malattia viene da un’infezione da streptococco del gruppo A, GAS, che può essere causa di tonsillite, faringite e, per l’appunto, scarlattina. Un trend che sta preoccupando: nel Veneto sono 1.166 i casi in soli tre mesi rispetto ai 116 dello scorso anno. Il Ministero della Salute ha diramato una circolare per allertare le regioni ed invitarle a mantenere alta l’attenzione.

I sintomi si manifestano entro una settimana dal contagio, che normalmente avviene tramite l’entrata in contatto con muco e/o saliva di un soggetto infetto. Il problema è comune in tutta Europa: già nel 2022 nazioni come Francia, Irlanda, Belgio, Svezia, Regno Unito , avevano comunicato numeri allarmanti.