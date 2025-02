FOCUS – Abruzzo, gli animali da compagnia potranno essere seppelliti con i loro padroni: ecco la legge | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) Si allunga l’elenco delle regioni in cui è possibile seppellire cani e gatti con i loro padroni. Dopo Lombardia e Liguria si aggiunge in queste ore il vicino Abruzzo. Non più quindi solo nei cimiteri per gli animali d’affezione. E questo grazie alla riforma dei servizi funerari approvata nel 2020 con cui si permette la sepoltura degli animali da compagnia insieme ai padroni nei cimiteri.

La riforma prevede che gli animali possano essere sepolti nello stesso loculo del padrone o nella cappella di famiglia, riposti in una teca separata e dopo essere stati cremati. Almeno per ora è vietato inserire nome, foto e data di nascita e morte relativi al cane o al gatto.

In generale gli animali da compagnia, una volta morti, possono essere cremati nei centri appositi, seppelliti nei cimiteri per animali (sotto l’elenco) o nel proprio giardino, in questo caso, però, serve una certificazione del veterinario che escluda il rischio di malattie infettive.

In nessun caso cani e gatti si possono seppellire in terreni comunali o del demanio pubblico.

Cimiteri per animali d’affezione:

Lombardia: Milano – Il Fido Custode, Pavia – Club Caronte. Abruzzo: Manoppello (PE) – Valle degli affetti. Calabria: Reggio Calabria – Il Giardino di Artemide. Campania: Maddaloni (CE) – Il Cimitero per Animali da Compagnia Qualiano (NA) – Cimitero animali Il Riposo di Snoopy, Napoli – Cimitero per Piccoli Animali. Emilia Romagna: Zagonara (RA) – Parco Beato Bologna – Angeli a 4 zampe cimitero e cremazioni, Malalbergo (BO) – Il Paradiso di Tom e Jerry, Grizzana Morandi (BO) – Cimitero per Animali – Il Riposo di Snoopy, Parma – Un amico nel cuore. Friuli Venezia Giulia: Cassacco (UD) – Il Giardino dei ricordi. Lazio: Viterbo – Cimitero Per Cani – Gatti E Piccoli Animali, Roma – Casa Rosa. Piemonte: Frassino (CN) – Cimitero per animali, Mondovì (CN) – Arione Cimitero per animali, Pian Rosa (TO) – Il Giardino delle Rose. Toscana: Gavorrano (GR) – Dignipet, cimitero per animali e cremazioni, Prato (PO) – Cimitero I Cipressini. Puglia: Foggia – Cimitero Animali Parco dei Ricordi. Veneto: Padova – Argo, Amici per Sempre, Verona – Cimitero per Cani.