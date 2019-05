FlixBus – Nuovi collegamenti da Frosinone e Cassino a partire da giugno

Novità per FlixBus, primi collegamenti dal frusinate verso Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia a partire da giugno.

Sulla scorta del successo riscosso dal suo arrivo nel frusinate, FlixBus amplia lo spettro dei collegamenti disponibili con Frosinone e Cassino: a partire da giovedì 6 giugno, sarà possibile raggiungere, da entrambe le città, nuove destinazioni italiane, a beneficio di quanti si spostano tra la provincia e le regioni vicine per studio, lavoro o semplicemente piacere.

FlixBus consolida innanzitutto il corridoio Frusinate-Campania, estendendo i collegamenti con Frosinone a nuovi siti turistici e nodi di interconnessione strategici: dalla città sono già operative corse dirette per Napoli Fuorigrotta, che si affiancano a quelle esistenti con Napoli Centro, mentre a giugno partiranno quelle per Ercolano, Battipaglia e Sala Consilina. Restano attive le connessioni con Caserta, Pompei e Salerno.

Altre novità rilevanti, relativamente ai collegamenti tra Frosinone e il Sud Italia, riguardano le primissime corse per la Basilicata, la Calabria e la Sicilia: a partire da giovedì 6 giugno, sarà possibile raggiungere Potenza, Matera (che, in qualità di Capitale Europea della Cultura 2019 si offre come destinazione ideale per un weekend), Villa San Giovanni e Messina.

Cassino: al via i primi collegamenti verso Battipaglia, Potenza e Matera

Da giugno anche Cassino sarà collegata con Battipaglia, Potenza e Matera, e sarà incrementata la frequenza sulle corse per Caserta, raggiungibile in soli 40 minuti fino a cinque volte al giorno, e Napoli, collegata fino a sette volte al giorno. Di tale potenziamento beneficeranno soprattutto i numerosi fuorisede dell’università di Cassino, che potranno godere di una soluzione di trasporto efficace per tornare a casa.

Tutti i collegamenti sono prenotabili online, via app, in agenzia viaggi e nelle edicole convenzionate. A Frosinone gli autobus verdi partono dal terminal di Piazza Pertini, a Cassino da Piazza Garibaldi.

