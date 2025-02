Fiuggi – Una città che si afferma sempre più nel mondo dei congressi e degli eventi | TG24.info

Promuovere la città nei settori del turismo congressuale e degli eventi. Proseguono a Fiuggi le iniziative messe in campo dal Comune.

Il Fam Trip svoltosi lo scorso 29 ottobre, in collaborazione con il Convention Bureau di Roma e Lazio, di cui Fiuggi è partner strategico, è la più recente di queste iniziative, al tempo stesso strategica per l’incontro tra gli operatori e gli asset che compongono l’offerta Mice della Destinazione: tra queste, naturalmente, il Centro Congressi & Eventi di proprietà del Comune che, grazie alle sinergie realizzabili con l’adiacente, straordinaria, Fonte Bonifacio VIII, rappresenta un unicum tra le sedi congressuali del Lazio; a sostegno della proposta MICE della Destinazione il Fam Trip ha proposto ai partecipanti anche le strutture alberghiere in target, e, soprattutto, ha permesso ai partecipanti all’evento di apprezzare la qualità green del territorio e l’approccio degli operatori locali fortemente caratterizzato da autentico desiderio e capacità di accogliere.

Grande soddisfazione per l’iniziativa espresso dal Presidente del Convention Bureau Onorio Rebecchini e dal Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini che ha voluto sottolineare, in apertura dell’evento, che “la valorizzazione del Centro Congressi & Eventi, attraverso iniziative come queste, fa parte di un impegnativo percorso di sviluppo che vuole supportare al meglio lo sviluppo delle importanti realtà produttive presenti sul territorio”.