Fiuggi – Ultimo consiglio dell’anno con tante sorprese sotto l’albero | TG24.info

In un freddo clima natalizio, si è svolto l’ultimo consiglio comunale del 2022.

Sotto l’albero tante belle sorprese ma soprattutto la consapevolezza di aver messo finalmente la casa comunale in ordine: approvato il bilancio e le variazioni, con i conti pubblici che finalmente tornano ad essere chiari dopo il caos del periodo commissariale!

Tutti gli occhi però erano puntati sulle importanti comunicazioni del sindaco, Alioska Baccarini, a tutta la cittadinanza. Comunicazioni che riguardano il futuro di un territorio. Il primo cittadino ha annunciato a breve l’ingresso degli imprenditori privati (Stirpe, Borgomeo e Battisti) nella gestione diretta degli asset strategici di Fiuggi: campo di golf, terme e imbottigliamento. Una privatizzazione andata a buon fine e che ha ricevuto il lasciapassare della Regione Lazio.

Un punto – forse il più importante – che ha visto impegnata l’amministrazione comunale per ben cinque anni, evitando dapprima uno stato fallimentare e riuscendo poi con una gestione attenta a rendere appetibile sul mercato privato gli asset di Fiuggi.

È stato anche il Consiglio comunale delle assenze: Pirazzi (a cui vanno le condoglianze della nostra redazione per il lutto che l’ha colpita) e Innocenzi per l’opposizione, D’Adamio e Girolami per la maggioranza. Proprio su quest’ultima assenza, evidentemente dettata dall’imbarazzo per la fresca nomina nel CDA dell’Egato, si è consumato uno strappo con il resto della maggioranza.

Il Natale riuscirà a riportare serenità e pace? Una cosa è certa: oggi è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le comunali!

Marco Ciancarelli