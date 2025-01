Fiuggi – Salvataggio in mare “eroico” per la giovane fiuggina Erika Ambrosetti | TG24.info

Un gesto istintivo che le resterà dentro per sempre e probabilmente le ha già cambiato la vita!

Erika Ambrosetti, appena 23enne, è stata protagonista di un salvataggio in mare, strappando letteralmente alla morte un passeggero.

È accaduto lo scorso 23 ottobre in Israele, quando, sulla bellissima nave Costa Toscana, si è scatenato il panico: un uomo di mezza età era salito sul nono ponte della imbarcazione e minacciava di lanciarsi in acqua.

La giovane Fiuggina, dimostrando sangue freddo e grande controllo della situazione, è riuscita brillantemente a gestire l’emergenza, riportando la situazione sotto controllo e soprattutto evitare una tragedia in mare aperto. Per questi meriti dimostrati sul campo, la Man Overboard – addetta reception nella tratta Mediterranea – è stata premiata nei giorni scorsi dalla Compagnia, presso la città di Savona, direttamente dalle mani dell’amministratore delegato di Costa e dal comandante della nave Pietro Sinisi (in foto).

Erika ha ripreso a navigare e per qualche mese resterà nel Golfo Persico con la responsabilità di Man Overboard ma non sono escluse promozioni in vista; il suo gesto dettato dal cuore, dall’istinto, dalla bravura hanno salvato una vita umana e hanno reso orgogliosi i genitori e il fratellino Matteo.

Ad Erika Ambrosetti giungono i complimenti del sindaco Alioska Baccarini: “Gesti coraggiosi, come quello compiuto da Erika, danno il giusto senso dello spessore delle persone. Pertanto a nome dell’amministrazione comunale è della Città di Fiuggi non posso esimermi dal fare i complimenti a questa giovane Fiuggina che si è distinta per professionalità, gestendo una situazione emergenziale delicata. Queste sono le notizie belle e positive di cui andare fieri!”.

Marco Ciancarelli