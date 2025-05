Fiuggi – Quirino De Santis eletto nella Consulta dei consiglieri comunali Anci Lazio | TG24.info

“Con grande orgoglio vi comunico che nella conferenza dei consiglieri comunali del Lazio tenutasi presso l’hotel Imperiale di Guidonia Montecelio sono stato eletto nella Consulta regionale dei consiglieri comunali di Anci Lazio”.

Lo fa sapere Quirino De Santis, assessore del Comune di Fiuggi, che aggiunge: “Un ruolo che assumo con senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza che questo incarico ha per il nostro territorio. I comuni sono il rapporto diretto con il cittadino, l’anima autentica della nostra nazione, l’incontro tra cittadini e istituzioni. Questo nuovo impegno sarà un’opportunità per dare voce alle esigenze reali delle nostre comunità, per portare all’attenzione regionale le istanze dei comuni Ciociari e del comune di Fiuggi.

Ringrazio ANCI Lazio per la fiducia, il presidente Sinibaldi e tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Un grazie particolare va al consigliere regionale Daniele Maura, e all’on. Massimo Ruspandini coordinatore provinciale di fratelli d’Italia, punti di riferimento del nostro partito, oltre che cari amici. Assumo questo incarico con passione e impegno per portare su un palcoscenico regionale le istanze del nostro territorio”.