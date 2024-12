Fiuggi – Passepartout Job Day, al via le iscrizione per partecipare all’evento della Regioneday | TG24.info

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’evento del 19 Marzo a Fiuggi, presso la fonte Bonifacio VIII – entrata ingresso inferiore.

Lo comunica il sindaco Alioska Baccarini che spiega nel dettaglio l’iniziativa: “Porta Futuro Lazio realizza, con la partecipazione di Spazio Lavoro e dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, la quarta edizione del job day Passepartout. L’evento è finalizzato a favorire il contatto tra i cittadini in cerca di occupazione e le aziende operanti nel territorio della Regione Lazio. Le aziende avranno l’occasione di informare i cittadini riguardo i processi di reclutamento in atto ed illustrare le prospettive del settore economico in cui operano. Un’opportunità in più sia per chi è in cerca di una occupazione e sia per le aziende in cerca di professionalità: è un incontro che mette a confronto domanda e offerta di lavoro che sono in continuo aggiornamento”.

Sul sito Porta Futuro è possibile prenotare la partecipazione all’incontro.