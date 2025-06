Fiuggi – Maurizio Cocco incarcerato in Costa D’Avorio, servono soldi per la cauzione: appello alla solidarietà (VIDEO) | TG24.info

E’ stata avviata una raccolta di Fondi per poter versare la cauzione chiesta dal tribunale ivoriano che ammonta a 150.000 euro.

Una toccante conferenza stampa si è tenuta questa mattina a Ferentino, trasformando la comunità in un fronte unito per sostenere Maurizio Cocco, un concittadino incarcerato da oltre due anni ad Abidjan, in Costa d’Avorio. L’evento ha visto una partecipazione sentita, con la presenza della moglie e dei figli di Maurizio, della comunità parrocchiale dei Santi Giuseppe e Ambrogio, del Dottor Guglielmo Cialone, del Professor Biagio Caciola e di numerosi amici, tutti riuniti con un unico obiettivo: riportare Maurizio a casa.

La vicenda di Maurizio Cocco, detenuto in condizioni precarie e malato, è stata definita insostenibile dalla sua stessa famiglia, che si trova a fronteggiare una situazione di estrema complessità. Padre Wilfrid Bikouta, parroco della Parrocchia Santi Giuseppe e Ambrogio di Ferentino, ha lanciato un chiaro messaggio durante la conferenza: “La vicenda di Maurizio Cocco non può e non deve essere gestita dalla sola moglie e famiglia. Ci vuole uno slancio più sostenuto di solidarietà per riportarlo a casa”.

Il fulcro dell’appello è la raccolta della cauzione richiesta dal tribunale ivoriano, una somma ingente che al momento non è stata ancora raggiunta. Il Dottor Guglielmo Cialone e la Banca Centro Lazio sono in prima linea in questa mobilitazione, affiancati da donatori e amici che hanno già contribuito. Tuttavia, come spiegato da Padre Bikouta, la cifra necessaria per la liberazione di Maurizio è ancora lontana.

L’appello lanciato oggi è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, enti, chiunque abbia la possibilità e la volontà di offrire un aiuto concreto.

Maurizio Cocco è descritto come un uomo provato dalla detenzione e dalla malattia, e il suo rientro in Italia è diventato una priorità assoluta per la sua famiglia. La speranza è che l’eco di questa conferenza stampa possa raggiungere il cuore di molti, permettendo di raccogliere i fondi necessari e di porre fine a questa lunga e dolorosa odissea.

Per versare un contributo

bonifico IT65 G 08716 74442 000020117423

intestato a Cocco Alessandro

