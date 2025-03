Fiuggi – La formula scambio-casa contro la crisi turistica | TG24.info

Sarà la crisi che morde oppure semplicemente il mondo del turismo che sta cambiando, come normale che sia, resta il fatto che anche nell’alta Ciociaria si sta affacciando un modo nuovo e del tutto originale di trascorrere le vacanze a costi bassissimi.

Si chiama “scambio-casa” ed è una formula innovativa, a titolo gratuito, che consente vacanze a spese zero. Funziona in questo modo: su alcune piattaforme specializzate – pian piano si sta diffondendo anche sui social – viene formulata la proposta di uno scambio di abitazione per le vacanze. Si indica la località di possesso e quella di destinazione, sottolineando l’esigenza della location (ad esempio il numero delle camere o dei servizi) e si apre una vera e propria contrattazione con le persone interessate all’annuncio.

La maggior parte delle proposte, assolutamente di carattere privato e, quindi, senza l’intermediazione di un’agenzia, si fonde su un incontro tra domanda e offerta assolutamente diversa per tipologia e location. Infatti, in questo periodo, molte sono le richieste di uno scambio-casa nelle località sciistiche, come Filettino, oppure nella città termale di Fiuggi. Ad esempio c’è chi offre una casa al mare, nei periodi giugno/luglio in cambio di quindici giorni in montagna sulla neve, a titolo completamente gratuito.

In questo modo oltre a risparmiare risorse per gli affitti, si valorizza una unità immobiliare ferma. Naturalmente le utenze sono escluse!

La formula dello scambio-casa sta attirando anche villeggianti nella parte alta di Fiuggi, in particolare al centro storico, provenienti per lo più da grandi città. In un momento di stagnazione dell’economia e di forte affanno del settore turistico, anche queste opzioni un po’ originali possono aiutare a superare la crisi in corso.

Marco Ciancarelli