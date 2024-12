Fiuggi – “La buona pianificazione urbanistica”, Ciacciarelli al convegno: “Presenza sul territorio paradigma di un buon programma di governo” | TG24.info

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Fiuggi ed in particolare del Sindaco Baccarini e del Vice Sindaco Marco Fiorini, si è svolto nella giornata di oggi un importante dibattito nel Comune di Fiuggi, alla presenza degli ordini professionali e delle varie realtà associative del territorio, sul nuovo modello di pianificazione urbanistica messo in atto in Regione Lazio attraverso la pluralità di azioni intraprese nel corso di questi primi due anni di governo Rocca.

“In particolare – spiega l’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli – ho tenuto a sottolineare l’importanza assunta da momenti di confronto come quello odierno ai fini della revisione della legislazione vigente in materia urbanistica, avendo sempre ritenuto che l’ascolto del territorio, delle amministrazioni e degli operatori del settore costituisse il più valido formante per una riforma organica funzionale a comprendere e ad esaurire positivamente le plurime istanze di un territorio notevolmente cambiato nel corso degli ultimi anni.

Attraverso tale opera di dialogo abbiamo infatti ben compreso le difficoltà dei comuni nell’applicare la disciplina esistente in materia di Rigenerazione Urbana così come abbiamo verificato come avesse ormai assunto caratteri di generalità l’esigenza di una riforma del governo del territorio in zona agricola.

Nella consapevolezza però si quanto fosse difficile per i comuni intervenire unicamente con le proprie risorse per la definizione di una nuova pianificazione del territorio, abbiamo deciso di concedere, mediante apposito bando, un contributo sino a 100 mila euro ai comuni del Lazio sino a 30 mila abitanti per la redazione di strumenti urbanistici comunali.

Ringrazio il Sindaco Beccarini, il Vice Sindaco Fiorini, Silvia Pelliccia in qualità di moderatrice del dibattito, il Consulente Carini, i Presidenti degli Ordini degli Architetti, degli ingegneri, degli Agronomi e dei Geometri, Vecchio, Annarelli, Frattale e Ruscillo per aver partecipato e consentito la realizzazione di questo importante momento di confronto”.