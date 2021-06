Fiuggi – Il presidente Nicola Zingaretti inaugura ‘Anticoli – Fiuggi Zero Km’ vincitore di Lazio Street Art (foto) | TG24.info

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti è stato ieri a Fiuggi per inaugurare “Anticoli – Fiuggi Zero km”, il progetto della città termale tra i vincitori dell’avviso pubblico “Lazio Street Art”.

Lazio Street Art è il bando della Regione con il quale ha stanziato 200 mila euro a fondo perduto per promuovere e sostenere, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, 10 progetti di arte urbana in tutte le province. L’obiettivo della Regione Lazio è sostenere, con la finalità di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi pubblici, la realizzazione di interventi di Street Art, quali ad esempio murales, mosaici e installazioni. Secondo il bando gli interventi dovevano ispirarsi alle seguenti tematiche: l’identità del luogo prescelto o del Comune; l’integrazione e il rispetto delle differenze; l’ambiente, la natura, la sostenibilità; il patrimonio storico e artistico. Le opere dovevano essere originali, inedite, accessibili e fruibili al pubblico, al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione.

Queste le parole del presidente Nicola Zingaretti: “Arte e creatività in giro per il Lazio. Oggi siamo a Fiuggi per inaugurare un altro dei progetti vincitori del bando della Regione ‘Lazio Street Art’. Una iniziativa che ha avuto uno straordinario successo perché permette agli artisti di esprimersi nelle forme, nei modi e con i colori che preferiscono e allo stesso tempo di riqualificare luoghi e quartieri delle nostre città. Stiamo già lavorando a una nuova edizione nei prossimi anni, poiché questa forma d’arte, come previsto dalla legge regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art nel Lazio approvata lo scorso anno, ha il diritto di essere valorizzata e di avere la visibilità che merita, sfruttando anche lo straordinario paesaggio naturalistico e storico che il territorio ci offre”. Un progetto importante che, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Fiuggi e al sostegno della Regione Lazio, ha dato vita a un percorso unico di valorizzazione artistica che si snoda lungo diverse superfici in stato d’abbandono sia nel centro storico che in altri punti nella zona termale. Con “Anticoli – Fiuggi Zero km”, artisti di punta della scena street come Maupal, Moby Dick, Neve, Vera Bugatti, Beetrot, Diego Poggioni, Mauro Sgarbi, Francesco Nunnari e Gomez, hanno portato tra le strade la storia, le tradizioni e le qualità ambientali della città, rappresentando con il loro stile inconfondibile personaggi che hanno segnato la storia del territorio. Da Bonifacio VIII che ad Anagni si faceva portare l’acqua, Michelangelo che da essa trasse grande beneficio, a Marcantonio Colonna, il famoso feudatario del paese. Ma anche aspetti e costumi locali: omaggi al popolo Anticolano, custodi di mestieri antichi e grandi artigiani, alle note Fonti d’acqua, perle dell’architettura novecentesca, e ai poeti locali.

Il progetto intende, dunque, riunire idealmente la parte collinare di Fiuggi, che ospita il centro storico, con la valle dove sorgono la maggior parte delle strutture turistiche e recettive in un unico grande viaggio della memoria e della bellezza alla scoperta della città. Il bando Lazio Street Art promuove e sostiene l’arte urbana in un’ottica di valorizzazione e riqualificazione dei comuni laziali, in particolare di quelle porzioni di città meno centrali e preda del degrado. Un’azione che la Regione, grazie all’impegno della Consigliera Regionale e Vicepresidente della Commissione Cultura, Marta Leonori, ha voluto rendere strutturale con l’approvazione della legge ‘Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art’. I 10 progetti vincitori dell’Avviso Lazio Street Art sono stati selezionati grazie al lavoro svolto da una Commissione di esperti formata dai rappresentanti di tre fondazioni partecipate dalla Regione: Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa. Gli altri progetti sono: nella Capitale “Fantasia in piazza” del Municipio II e “Cantieri San Paolo” del Municipio VIII; in Provincia di Roma, a Frascati “Nature concrete – Il Circo”; a Guidonia “Resistart”; a Manziana “INCONTRI”; a Genazzano “Genazzano For Street”. In provincia di Latina, a Itri “Color Up Itri”. In provincia di Rieti, ad Antrodoco “R/ESISTENZA”, mentre in provincia di Viterbo, nei Comuni di Marta e Valentano, il progetto “Marta – Valentano: Tra storia, leggenda, scienza – Amalasunta e Ruffini”.

