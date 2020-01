Fiuggi – Il consigliere comunale Marco Paris interviene sul Lago di Canterno

“Seguiamo con attenzione gli accertamenti ambientali effettuati all’interno della Riserva del lago di Canterno dalle autorità preposte, perché la priorità è la salvaguardia del nostro ecosistema”.

Marco Paris, consigliere con delega all’ambiente dell’amministrazione comunale di Fiuggi, si è messo subito in azione non appena ricevuta la notizia delle immagini del Lago di Canterno le cui sponde presentavano una colorazione alterata.

“I nostri uffici sono a completa a disposizione delle autorità preposte che stanno indagando al fine di accertare la natura esatta della colorazione. Massima collaborazione e un lavoro di controllo delle nostre ricchezze ambientali che dovrà essere svolto in sinergia, per fare sì che in futuro il nostro Lago possa vivere in piena sicurezza. A tal riguardo le prime informazioni ci rassicurano: sembra che si sia trattato di un fenomeno naturale, riconducibile alle acque che alimentano il lago stesso e alla formazione di alghe, quindi nessun allarmismo. Ho il dovere però di mettere in campo qualsiasi azione utile alla tutela del nostro territorio e di un ecosistema, quello di Canterno appunto, unico nel centro Italia. Faccio appello quindi alle istituzioni superiori, Provincia e Regione in primis, affinchè si possa cambiare passo nella gestione di beni pubblici che rappresentano inoltre un attrattore turistico per l’economia di tutti i Comuni rivieraschi. Monitoreremo con estrema attenzione l’evolversi delle indagini in corso a cura dei Carabinieri Forestale, a cui va il nostro ringraziamento per le azioni di salvaguardia della valle Anticolana. Un ringraziamento particolare anche alla stazione dei Carabinieri di Fiuggi e al comandante Raffaele De Somma per le azioni di contrasto ai reati ambientali nella nostra città e nei territori di competenza“. (comunicato stampa)