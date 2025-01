Fiuggi – Covid, tour vaccinale con Esercito: successo oltre ogni aspettativa (FOTO) | TG24.info

Questa mattina il tour vaccinale della Asl di Frosinone ha fatto tappa a Fiuggi con due appuntamenti, il primo dalle ore 9 alle ore 13.30 presso piazza Trento e Trieste e il secondo dalle ore 14 alle 17 in piazzale Martiri di Nassiriya, in zona Officina della Memoria.

L’iniziativa itinerante della Asl di Frosinone è partita da Atina lo scorso 22 gennaio, supportata dall’equipe militare e mezzi dell’Esercito Italiano, si pone l’obiettivo di andare incontro a chi, per vari motivi non ha ancora effettuato la vaccinazione anti Covid. La provincia di Frosinone ha percentuali di non vaccinati superiori alle altre province del Lazio, l’Asl vuole abbattere queste percentuali e le tappe finora raggiunto hanno portato ottimi risultati.

Successo per la tappa nella città termale, nell’appuntamento mattutino sono state somministrate oltre 140 dosi di vaccino, più tardi saremo a conoscenza delle dosi inoculate nel pomeriggio. La vaccinazione, senza prenotazione, era rivolta a tutti gli over 18. Sono state somministrate le prime dosi del vaccino, ma anche i booster. Per chi doveva effettuare la prima vaccinazione sono stati messi a disposizione gli esperti, tra cui un medico e un infermiere, i quali hanno fornito chiarimenti e spiegazioni. L’iniziativa proseguirà fino al 25 febbraio

Anna Ammanniti