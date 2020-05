Fiuggi – Coronavirus e turismo, ecco le azioni dell’amministrazione comunale inclusa la ricerca di manager

Il Covid19 sta cambiando in modo radicale le nostre abitudini e inevitabilmente muta anche il futuro e quella prospettiva di normalità che non sarà più la stessa.

Le più colpite da questi cambiamenti sono le località turistiche ed è il motivo che ha portato, le stesse, a cercare forme di turismo alternative. L’amministrazione comunale di Fiuggi è stata tra le primissime in Italia ad attivare degli incontri con albergatori, imprenditori e rappresentanti di enti sovracomunali per cercare una cura efficace a questa terribile malattia che ha messo in ginocchio il comparto turistico. Da Fiuggi sono emerse varie proposte relative al potenziamento del turismo di Prossimità, del turismo Sportivo, del turismo Green e quello Last minute. Oggigiorno, a queste tipologie, se ne affianca un’altra: il turismo del benessere psicofisico, che racchiude sport, cultura e ambiente. “Pertanto, in quest’ottica di profondi cambiamenti – hanno spiegato il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini e l’assessore con delega al turismo Simona Girolami – abbiamo bisogno di formare dei veri e propri professionisti che possano sviluppare, organizzare e programmare un sistema turistico integrato. Per questo motivo è stata creata una “Summer school” improntata sulla cultura e sui sistemi turistico-sportivi, in stretta collaborazione tra Comune di Fiuggi, Golf Club Fiuggi, Federazione Italiana golf, Università di Tor Vergata e Università Europea di Roma e Regione Lazio. È una sinergia tra Enti, pubblici e privati, che ha come obiettivo quella di realizzare, costruire e mettere sul mercato un prodotto che possa soddisfare “la nuova clientela” e offrire opportunità di crescita per il nostro territorio”.

La ricerca di veri e propri manager si concretizza con la disponibilità di 30 posti in presenza e altri 30 posti in modalità a distanza. Sono ammessi: diplomati; guide turistiche e guide ambientali ed escursionistiche abilitate; studenti universitari o laureati triennali e magistrali; operatori del settore turistico e sportivo; coloro che hanno conseguito, al termine del percorso formativo di Iefp, una qualifica o un diploma professionale riconosciuti a livello nazionale. La selezione avverrà sulla base di un’attenta valutazione, da parte di un’apposita Commissione, del curriculum accompagnato da una lettera moti-vazionale che spieghi le ragioni che spingono il candidato a voler partecipare ai corsi. Il modulo di candidatura compilato e il cv dovranno essere inviati via mail a segreteriagolf@acquafiuggi.eu entro il 5 luglio 2020. La graduatoria dei candidati ammessi sarà comunicata via mail entro il 10 luglio 2020. Gli ammessi dovranno dare riscontro entro cinque giorni lavorativi dalla data di avvenuta comunicazione della graduatoria e non oltre il 15 luglio.