Fiuggi – Città in festa per Giacinto Terrinoni che oggi compie cento anni

Oggi il sindaco, insieme all’assessore ai servizi sociali Simona Girolami, ha portato gli auguri dell’intera cittadinanza a Giacinto Terrinoni, che oggi compie cento anni circondato dall’amore dei suoi familiari.

Nel corso della visita ha raccontato vari aneddoti della sua vita, tra cui la sua esperienza da soldato nel corso della seconda guerra mondiale come la partecipazione per due anni alla campagna di Russia con il suo arrivo a Leopoli e il suo rientro in Italia a Tarvisio dopo svariati mesi.

Dopo un solo mese di ‘licenza’ venne di nuovo convocato con il suo reparto per andare in Sicilia, ma giunto a Napoli venne richiamato indietro per l’arrivo degli americani. Tornò a Fiuggi in compagnia di un mulo, che gli era stato assegnato per operazioni militari.